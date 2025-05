Azione di Poesia Sociale: con Eleonora Scrivo le parole tornano al centro

Eleonora Scrivo

Le parole si fanno pietra e le pietre poesia: Balenando in Burrasca Festival, sezione Letteratura, torna a far vibrare le parole scritte a Reggio Calabria con un evento imperdibile, un momento di lettura, partecipazione e creazione collettiva: “Metamorfosi. Azione di Poesia Sociale”, a cura della poetessa Eleonora Scrivo.

In un tempo in cui le parole rischiano di perdere peso e profondità, Metamorfosi le riporta al centro della scena come strumento di consapevolezza, cambiamento e connessione.

L'appuntamento è fissato per venerdì 23 maggio alle 18:30 a Spazio Open, nel cuore pulsante del Centro Storico di Reggio Calabria, in via Filippini 23.

Durante l'incontro, Scrivo proporrà un viaggio attraverso la poesia sociale contemporanea e classica, presentando testi potenti, necessari, capaci di scuotere e ispirare. Letture collettive, ascolti e scoperte, quindi, apriranno la strada a una fase creativa volta a scrivere brevi frasi poetiche su pietre reali, trasformandole in messaggi erranti.

Questi sassi poetici non resteranno confinati allo spazio dell’evento, ma torneranno per le strade della città come parte di un’azione/installazione urbana capace di intercettare sguardi, porre domande, accendere riflessioni. Una forma semplice e sorprendente di arte pubblica, dove il linguaggio poetico incontra lo spazio comune e lo trasforma.

“Metamorfosi” è un invito ad aprire cuore e voce, a prendersi cura del proprio sguardo sul mondo e a lasciare una traccia – anche piccola, anche fragile – ma che possa parlare a chiunque, ovunque.