A Meliccuccà la seconda edizione della Festa della Poesia

Lorenzo Calogero nel 1954

Ci saranno ospiti del calibro del poeta Milo De Angelis, l’editore e grecista Nicola Crocetti, l’artista Giuseppe Caccavale, il saggista Stefano Lanuzza, il regista e scenografo Giancarlo Cauteruccio, e ancora Gilda Policastro, Alfonso Guida, Paolo Pelliccia, Luigi Tassoni, Davide Brullo i Premi Ubu Federica Fracassi e Marcello Sambati, e i giovani Giorgiomaria Cornelio e Caterina Dufì (Vipera).

E poi ancora musica con, tra gli altri, il mitico chitarrista e compositore dei CCCP Massimo Zamboni e il talento internazionale del sassofonista jazz Francesco Cafiso, momenti di teatro e tanta arte, per la seconda edizione della Festa della Poesia dedicata al grande poeta Lorenzo Calogero, che si terrà a Melicuccà (RC) dal 7 all’11 agosto 2025 sempre con la direzione artistica di Nino Cannatà e Aldo Nove.

Dopo la scommessa vinta con la prima edizione, nel 2024, che è riuscita a far convergere nell’entroterra calabrese figure culturali e internazionali di spicco, anche quest’anno LYRIKS - Laboratorio Interdisciplinare di Ricerche Artistiche dà vita alla Festa della Poesia “Lorenzo Calogero” con il patrocinio e il sostegno del Comune di Melicuccà, paese che vide nascere nel 1910 e morire nel 1961 il grande poeta.

La manifestazione mira a diventare un evento culturale ricorrente dell’estate aspromontana, di grande richiamo per tutta la Penisola con un programma fitto di tematiche, confronti culturali, performance, esposizioni, visite guidate, installazioni multimediali e dialoghi tra autori del presente e del passato, grazie anche al contributo attivo e volenteroso della cittadinanza di Melicuccà, a partire dal sindaco Vincenzo Oliverio.

La seconda edizione della Festa della Poesia “Lorenzo Calogero” sarà inaugurata il 7 agosto tra via Roma e Piazza Ardenza dove avrà luogo lo svelamento dell’opera murale “Viale dei Canti” a cura di Giuseppe Caccavale Studio in collaborazione con l’École des Arts Decoratifs - PSL Paris: un’opera site specific con versi e disegni del poeta tratti dall’antologia di poesie di Lorenzo Calogero, Un’orchidea ora splende nella mano, edizioni LYRIKS.

Segue, nella giornata di apertura, un’altro importante appuntamento in collaborazione con l’Associazione culturale Scampoli dedicato, in occasione dei cinquant’anni dalla morte, alla scrittore, critico e drammaturgo melicucchese Giuseppe Fantino che di Calogero fu amico e tra i primi a recensire l’opera poetica.

Anche per quest’anno, infine, si conferma il prezioso sodalizio con la Fondazione “Leonardo Sinisgalli”, nonché il gemellaggio tra i paesi natali dei due poeti, Melicuccà per Lorenzo Calogero e Montemurro (Pz) per Leonardo Sinisgalli.