Nascita della collana Muricello dall’omonimo premio

Seconda serata del Premio Muricello il 13 luglio scorso, con al centro dell'attenzione il "diritto alla salute". La manifestazione, ideata da Antonio Chieffallo, ha visto la partecipazione di numerose personalità illustri e ha offerto un ricco programma di eventi culturali e artistici .

"Durante la serata si legge in una nota dei promotori dell'iniziativa - magistralmente condotta da Ugo Floro, il prestigioso “Premio Muricello” è stato assegnato a diverse figure di rilievo nel campo della sanità e dell'impegno civile, tra cui Attilio Sabato, direttore di Ten e scrittore; Vincenzo Carrozza, chirurgo per la Nato; Santo Gioffrè, ex commissario dell’Asp di Reggio Calabria; Maria Garofalo, attivista antimafia; Guglielmo Mastroianni, giornalista Mediaset; Thomas Ciampa, Coo del Gruppo Rainbow; Emilio Leo, proprietario dello storico Lanificio Leo; e Antonio Ditto, direttore della Ginecologia Oncologica dell’Istituto Tumori di Aviano.

La serata ha anche ricordato il maestro Peppe Orlando, con un omaggio speciale alle sue opere, e ha incluso un’intervista a Igor Colombo sulla sua lotta contro il cancro, narrata nel suo libro “Sarà l’aurora”ichvéditore Grafichéditore. Inoltre, l'evento ha ospitato intermezzi musicali e l’esposizione delle opere di Giovanni Aiello.

In questo contesto di celebrazione e riflessione, è stata annunciata la nascita della collana "Muricello", che sarà curata dalla casa editrice Grafichéditore. Direttore della collana Antonio Chieffalo.

Questa nuova iniziativa mira a valorizzare ulteriormente la cultura e l'impegno civile, seguendo le orme del premio stesso e dando spazio a opere che trattano tematiche rilevanti per la società.

La collana Muricello promette di essere un’importante piattaforma per autori emergenti e affermati, fornendo una voce a storie e testimonianze che spesso rimangono inascoltate. La scelta di annunciarla durante un evento così significativo sottolinea l’impegno della rassegna a promuovere la cultura e a sensibilizzare su temi di grande importanza sociale".