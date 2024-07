Crotone. Perquisizioni a Papanice, scovato quasi un chilo e mezzo di droga

Una serie di perquisizioni eseguite in alcuni immobili disabitati, con lo scopo di individuare i luoghi utilizzati dagli spacciatori per nascondere la droga, hanno condotto gli uomini della Squadra Mobile di Crotone nella popolosa frazione di Papanice.

Ed è qui che, dentro uno di questi edifici, sono stati ritrovati diversi involucri contenenti complessivamente oltre un chilo e cento grammi di marjuana e poco più di altri duecento grammi di hashish, oltre a due bilancini elettronici di precisione.

Il tutto è stato sequestrato a carico di ignoti, non essendo emersi, al momento, elementi per attribuirne la detenzione a qualche soggetto in particolare. Avviate, con il coordinamento della Procura della Repubblica locale, delle attività investigative per individuare il responsabile.