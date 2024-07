Case e terreni riforniti con l’acqua rubata, quattro denunce a Petilia Policastro

I Carabinieri di Petilia Policastro, nel crotonese, insieme al personale di Congesi, il consorzio che si occupa della gestione idrica, hanno controllato alcune abitazioni in località Marrate, denunciando quattro persone, una 71enne, un 60enne, un 64enne e un 68enne, tutti residenti a Petilia e accusati di furto aggravato di acqua.

Durante l’attività i militari hanno scoperto degli allacci e innesti abusivi alla rete idrica pubblica, utilizzati non solo per uso domestico ma - addirittura - anche per l’irrigazione di piccoli terreni agricoli. I deferiti non risultavano in possesso di un contratto per l’acqua e gli allacci abusivi sono stati immediatamente interrotti.