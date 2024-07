Polizia di Stato. Promossi tre funzionari della Questura di Catanzaro

Il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, nella seduta di ieri, martedì 16 luglio, ha promosso l’attuale Vicario della Questura di Catanzaro, Renato Panvino, a Dirigente Superiore con decorrenza 1 luglio; il dott. Saverio Pietropaolo, neo Commissario Capo con decorrenza 28 marzo e l’Ing. Fabio Caporale a Direttore Tecnico Capo Ingegnere con decorrenza 1 luglio.

Panvino, 55 anni, figlio d’arte (il padre era un ex Ispettore della Polizia di Stato), sposato e padre di una ragazza, è entrato in Polizia nel 1988. La nomina rappresenta il coronamento di una lunga carriera di alto livello come investigatore nel coordinamento di delicate operazioni di polizia, che hanno visto il neo-Questore protagonista della cattura di numerosi latitanti e pericolosi malviventi.

Nel 1994 il suo primo incarico lo vide impegnato nel seguire le indagini per la tragica morte di Nicholas Green, ma lo spartiacque è arrivato poi negli anni successivi quando il dott. Panvino ha iniziato a condurre indagini che hanno portato all’arresto dei più spietati boss della ‘Ndrangheta: Antonio Pelle, trovato in Calabria in un bunker sotterraneo; a Gaetano Santaiti, catturato di notte in Aspromonte con la pistola carica in pugno; Antonio Commisso, scovato in Canada, ed in seguito Giovanni Strangio e Antonio Romeo, responsabili della strage di Duisburg (Germania), inseguiti sino ad Amsterdam (Olanda).

Ha diretto la Dia della Sicilia Orientale, mettendo in manette numerosi boss mafiosi. In seguito è stato Vicario del Questore di Nuoro, prima dell’attuale incarico a Catanzaro. Saverio Pietropaolo, entrato nella Polizia di Stato il 1° giugno 1984, come allievo agente presso la Scuola Allievi Agenti di Bolzano, dopo la frequenza del corso viene assegnato alla Polizia ferroviaria di Roma Termini.

Nel 1991 vince il concorso come Sovraintendente e viene assegnato al Commissariato di P.S. di Crotone, quale responsabile dell’Ufficio Servizi. Successivamente, da Ispettore, viene assegnato a Napoli come responsabile della Sala Operativa della Polizia Ferroviaria. In seguito è stato trasferito alla Squadra di PG del Commissariato di Villa Glori a Roma in qualità di responsabile.

Nel 1997 assume il comando della Sezione di Polizia Ferroviaria di Lamezia Terme fino al 2018. Nello stesso anno, superato il concorso da Vice Commissario, viene assegnato al Commissariato e successivamente, nel 2019, all’Ufficio di Gabinetto, in qualità di responsabile dell’Ufficio Servizi, Ufficio Scorte e dell’UPGAIP.

L’Ing. Fabio Caporale è stato promosso Direttore Tecnico Capo Ingegnere con decorrenza dal 1° luglio. Entrato in Polizia nel 2016, laureato in Ingegneria con il massimo dei voti, dopo la frequenza del corso di formazione per Direttore Tecnico Ingegnere della Polizia di Stato, ramo Ingegneria edile, Settore Accasermamento, è stato assegnato nel 2017 alla Questura di Catanzaro con l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico provinciale.

L’ingegnere Caporale si è distinto per le elevate capacità professionali, ed è stato anche docente di numerosi corsi professionali per lo spessore delle proprie conoscenze tecniche. Ha espletato anche verifiche peritali su incarico dell’Autorità Giudiziaria.