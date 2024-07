Sembrava una penna ma era una mini-pistola: arrestato 34enne a Cetraro

Insolito rinvenimento a Cetraro, dove un trentaquattrenne del posto è stato arrestato per essere stato trovato in possesso di una penna-pistola. Questo l'esito di una serie di controlli svolti dai Carabinieri, alla ricerca proprio di armi clandestine e munizioni occultate sul territorio.

Nell'abitazione dell'uomo, abilmente nascosta nel muro del bagno, è stata infatti notata una penna particolarmente grossa e dalla dimensioni insolite, ma in tutto e per tutto simile ad una biro. Questa però non era una penna, bensì una vera e propria arma da fuoco.

Una mini-pistola calibro 22, particolarmente facile da occultare e notevolmente pericolosa ed offensiva. Motivi che hanno portato all'arresto in flagranza dell'uomo, trasferito per direttissima nel carcere di Paola.