Davoli, lido balneare allestito in zona sottoposta a vincolo: scatta il sequestro

Personale militare della Guardia Costiera di Soverato è intervenuto per sequestrare uno stabilimento balneare situato sul lungomare del comune di Davoli.

Dai rilievi effettuati è emerso che la struttura non era in regola né dal punto di vista urbanistico né da quello demaniale, in effetti sono state rilevate sostanziali difformità delle opere realizzate rispetto ai progetti approvati, fatti che secondo i miliatari dimostrarebbero tangibilmente la responsabilità penale del titolare dell’attività, soprattutto in considerazione del fatto che l’intera zona oggetto degli accertamenti è sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale.

I controlli, condotti congiuntamente al personale tecnico del Comune di Davoli, avrebbero fatto emergere anche che gli elementi strutturali che sostengono l’intero manufatto non risultino a norma né tantomeno certificati dall’impresa esecutrice dei lavori ed il fascicolo delle autorizzazioni amministrative non fosse in regola nella parte relativa alla tenuta sismica. Motivi che hanno portato all'apposizione dei sigilli e quindi al sequestro della struttura.