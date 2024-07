Gioia Tauro. Parcheggia la barca su una strada pubblica, scatta la denuncia

Un’imbarcazione lunga circa 10 metri, apparentemente abbandonata, adagiata su dei blocchi di cemento, e tranquillamente posizionata su una strada pubblica, in modo tale però da impedire il passaggio di mezzi di soccorso, come ambulanze e veicoli antincendio, e quindi creando anche un pericolo per la sicurezza pubblica.

A scoprire l’insolito “parcheggio” una pattuglia dei carabinieri di Gioia Tauro, durante un consueto giro di perlustrazione. Il natante era senza motore e senza qualsiasi simbolo di riconoscimento, rendendo difficile l’identificazione del proprietario.

Tuttavia, grazie a dei rapidi accertamenti, i militari sono riusciti a risalire a quest’ultimo, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Palmi per invasione di terreni o edifici. Grazie all’intervento dell'Arma, la strada è ora nuovamente operativa e sicura.