Sbarca nuovamente a Crotone nonostante l’allontanamento: riconosciuto ed arrestato

Un trentatreenne di nazionalità irachena è stato arrestato, ieri sera, dagli agenti della Squadra Mobile a Crotone, in quanto rientrato illegalmente in Italia nonostante l'allontanamento del questore ed il divieto di reingresso per tre anni.

L'uomo era arrivato lo scorso 20 luglio nel corso dello sbarco di 65 migranti soccorsi al largo delle coste calabresi. Nel corso dell'identificazione aveva cercato di allontanare ogni sospetto fornendo altre generalità, ma successivi controlli hanno permesso agli agenti di riconoscerlo.

Questo infatti era già sbarcato a Crotone nel 2021, ed era stato sottoposto ad ordine di allontanamento nonché al divieto di tornare in Italia per tre anni. Motivo per il quale, al termine delle indagini, è stato arrestato e trasferito nel carcere cittadino.