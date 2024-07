Intorno alle 16:30, in una zona centrale di Crotone - tra Corso Mazzini e via A. Daniele - uno scooter ed un'auto (una Yaris nera) si sono scontrati. L'impatto ha causato il ferimento del motociclista coinvolto. Sul posto i Vigili del fuoco in attesa degli operatori del 118 prontamente avvisati. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro.

(Notizia in aggiornamento)