Olimpiadi, Mancuso: “In bocca al lupo agli atleti calabresi”

"Esprimo da parte dell'intero consiglio regionale, i più sinceri auguri agli atleti calabresi Giovanni Caserta, Simone Alessio, Giovanni Tocci, Daniele Lavia, Gabriele Laurenzano e Massimo Spinella, per la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Siamo orgogliosi di avere una rappresentativa calabrese composta da sei atleti eccezionali che hanno dedicato anni di duro allenamento per raggiungere questo importante traguardo". È quando dice il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso in una nota stampa.



"Giovanni Caserta, di Catanzaro, rappresenterà il nostro territorio nel nuoto, disciplina del 4x200 stile libero. Simone Alessio, cresciuto a Sellia Marina, gareggerà nel taekwondo. Giovanni Tocci, di Cosenza, ci farà onore nei tuffi. Daniele Lavia e Gabriele Laurenzano, entrambi di Cosenza, saranno protagonisti nella pallavolo. E poi Massimo Spinella, di Reggio Calabria, mostrerà il suo talento nel tiro a segno".

"Siamo consapevoli che tutti rappresenteranno egregiamente la Calabria e l'Italia sul palcoscenico delle Olimpiadi, ispirando i giovani con il loro esempio di appassionato attaccamento e generosa dedizione allo sport" aggiunge in conclusione. "Siate fieri delle vostre radici e del vostro percorso e sappiate che tutti noi, da casa, faremo il tifo per voi. Buona fortuna per questa avventura unica!"