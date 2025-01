Violenza di genere, Mancuso: “Proposta di legge pienamente condivisibile”

"È pienamente condivisibile l’intenzione della presidente Pasqualina Straface di avviare la discussione in Terza Commissione sulla proposta di legge di contrasto alla violenza di genere e a sostegno dei Centri antiviolenza, a partire dal testo base agli atti del Dipartimento della Giunta regionale". Lo afferma, in una nota stampa, il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso.



"La Commissione è la sede idonea per concordare - assieme ai suoi componenti, l’assessore alla Politiche sociali Caterina Capponi, gli organismi del Consiglio regionale (Osservatorio contro la violenza di genere e Commissione di parità) e le rappresentanze delle associazioni e dei Centri antiviolenza - un disegno legislativo che contribuisca a fermare un fenomeno i cui ‘numeri della vergogna’ sono allarmanti e non più tollerabili".

"Fin dall’avvio della legislatura, il Consiglio regionale ha messo a disposizione, in questa battaglia di civiltà, le proprie prerogative e costituito gli organismi deputati ad occuparsene che, in più circostanze, hanno prodotto azioni tangibili, tra cui: due edizioni degli ‘Stati generali contro la violenza alle donne’ e, in particolare, i protocolli interistituzionali per un monitoraggio puntale del fenomeno e per assegnare residenze pubbliche (Aterp) alle donne e ai loro figli".

"Convinti che le celebrazioni e la solidarietà sono importanti, ma che più necessarie sono le reazioni concrete, è auspicabile che l’impegno contro la violenza di genere e a sostegno dei Centri antiviolenza, avvalendosi del contributo di chi opera sul territorio, consegni all’Aula del Consiglio regionale una normativa organica da approvare nel più breve tempo possibile" afferma in conclusione.