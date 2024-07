A drogarsi in una struttura dismessa, beccati grazie all’App e segnalati

È stato grazie ad una segnalazione avvenuta tramite l’App “Youpol” della Polizia di Stato, che ieri, gli agenti della Squadra Volante di Vibo Valentia hanno potuto identificare e segnalare alla Prefettura tre persone trovate in possesso di stupefacente.

L’utente, in completo anonimato, ha avvisato infatti della presenza di alcuni ragazzi dentro una struttura ludica dismessa nel centro cittadino ed i poliziotti, giunti subito sul posto, li hanno poi sopresi con una modica quantità di droga.

La polizia ricorda che l’applicazione gratuita YouPol nasce nel 2017 dall’esigenza di una partecipazione più attiva della cittadinanza. Grazie alle innovazioni tecnologiche e alla larga diffusione di smart-phone tra tutte le fasce di età, è diventato più semplice e capillare segnalare situazioni che hanno bisogno di attenzione, caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi e immagini agli operatori della Polizia automaticamente georeferenziate.

In estrema sintesi, anche chi è stato testimone diretto o indiretto può denunciare il fatto, anche in forma anonima, all’autorità. L’App, si può scaricare gratuitamente ed è disponibile per dispositivi Android e Ios.