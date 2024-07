Fuoco nella notte a Cittanova, in fiamme capannone di rifiuti organici

Un incendio sta interessando dalle due della notte scorsa un capannone di circa un migliaio di metri quadrati appartenente all’azienda Ecopiana di Cittanova, nel reggino, ed adibito alle attività di raccolta, lavorazione e smaltimento di rifiuti organici.

Le fiamme hanno coinvolto macchinari ed attrezzature ed un mezzo utilizzato proprio per la raccolta dei rifiuti.

Sul posto stanno ancora operando senza sosta le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria inviate dai distaccamenti di Polistena, Palmi e Villa San Giovanni.

Sonio al momento in corso anche gli accertamenti di rito per cercare di comprendere l’esatta origine del rogo ed al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Non si registrano fortunatamente feriti.

(notizia in aggiornamento)