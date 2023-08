Rogo nel reggino, distrutto elicottero antincendio di Calabria Verde: si fa largo pista dolosa

Non si esclude possa essere di natura dolosa l’incendio che ieri sera ha convolto e distrutto un elicottero di Calabria Verde utilizzato nelle operazioni antincendio.

Sul luogo, a Cittanova, nel reggino, sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco anche gli uomini dei Carabinieri della compagnia di Taurianova e della Polizia che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Si cerca di chiarire, in particolar modo, se le fiamme siano partite dall’isola ecologica che insiste sul posto per poi raggiungere il mezzo aereo che era parcheggiato su un terreno comunale adiacente, o se sia avvenuto l’inverso, ovvero se a prendere fuoco sia stato per primo proprio l’elicottero.

Dalle prime informazioni gli investigatori avrebbero già fermato un uomo di Cittanova, ritenuto essere l’autore dell'incendio a cui si sarebbe giunti grazie alle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza.