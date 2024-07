Abrogazione Autonomia differenziata: i luoghi dove poter firmare

Le adesioni online alla richiesta di referendum per abrogare la legge sull'Autonomia differenziata, a livello nazionale, hanno superato quota 100.000 in meno di due giorni, il 20% delle 500.000 richieste.

“Ma non ci accontenteremo e continueremo a raccogliere le firme per tutto il tempo disponibile, sia sul web che nei banchetti che abbiamo organizzato e che intendiamo moltiplicare in maniera capillare in tutta Italia”. È quanto sostengono i componenti della segreteria confederale della Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, guidata dal segretario generale Enzo Scalese.

“Per noi è fondamentale parlare con il maggior numero possibile di persone, spiegare le ragioni della nostra mobilitazione e rendere questa battaglia sempre più condivisa e partecipata: una battaglia democratica in difesa dell'unità e della coesione nazionale, del welfare pubblico e universalistico e delle prospettive economiche e sociali del paese”, sottolineano richiamando la posizione del segretario nazionale Maurizio Landini.

Ecco il calendario degli appuntamenti dove i cittadini potranno recarsi per sottoscrivere le petizioni. Ma molte altre date sono in via di definizione: 30 luglio · Mercato Comunale di Sambiase: dalle 8.30 alle 12.00. Lungomare di Falerna: dalle 18.00 alle 23.00. Lungomare di Soverato Europa (prolungamento via Zumpano): dalle 19.00 alle 23.00.

Il 31 luglio: Mercato Comunale di Nicastro: dalle 8.30 alle 12.00. Lungomare di Gizzeria: dalle 18.00 alle 23.00. Lungomare di Crotone, vicino Lega Navale: dalle 19.00 alle 23.00.

Il 3 e 6 e 13 agosto: nuovamente sul Lungomare di Soverato dalle 19.00 alle 23.00. 10 agosto al Mercato Comunale di Chiaravalle Centrale: dalle ore 9.00.