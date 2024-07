Crotone, con il vento si moltiplicano gli incendi: fiamme anche a Parco Pitagora

È un fronte caldo quello crotonese, dove sono in corso diverse operazioni dei Vigili del Fuoco impegnati in numerosi roghi ed incendi boschivi, complicati a causa del vento sostenuto che sin da questa notte spira sulla città e nell'entroterra. Vento proveniente da nord, che con una velocità media di almeno 30 chilometri orari ha creato una condizione ideale per la propagazione delle fiamme.

Fiamme che non hanno lasciato scampo neppure al centralissimo Parco Pitagora, interessando una parte esterna che si estende subito dietro l'ospedale, tra il parco e lo stadio. Le fiamme hanno letteralmente avvolto anche un vecchio rudere ottocentesco - noto come casa delle carte bollate - da tempo in stato di totale abbandono.

Sul posto sono ancora presenti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Non si esclude alcuna ipotesi circa l'origine del rogo.