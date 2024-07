Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita in diversi centri dell'entroterra vibonese. Si tratta, per come rilevato dall'Ingv, di una scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Dasà, ad una profondità di circa 18 chilometri.

L'evento sismico è stato avvertito anche nel capoluogo Vibo Valentia, dove era in corso il consiglio comunale. Attimi di apprensione ma, fortunatamente, nessun danno o ferito registrato.