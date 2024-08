Incidente sul lavoro. Bobcat si ribalta, grave un operaio

Era al lavoro insieme ad un suo collega, nel cantiere del lido comunale di Reggio Calabria, quando per cause che sono ancora in corso di accertamento il bobacat sui cui era a bordo si è improvvisamente ribaltato.

È ricoverato nell’ospedale cittadino, in prognosi riservata ed in gravi condizioni un operaio 55enne rimasto vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 31 luglio, nel capoluogo dello Stretto.

L’operaio lavora per una ditta di Messina che sta eseguendo la ristrutturazione del lido per conto del Comune. Sul posto sono prontamente intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della polizia locale che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, su cui ha già aperto un’inchiesta la Procura, affidata al pm di turno Marco De Pasquale.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti delle Polizia scientifica. Il bobcat ed altri dispositivi di sicurezza presenti nel cantiere sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.