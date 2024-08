Isola Capo Rizzuto. Ai domiciliari con un chilo di coca e cento dosi, va in carcere

Un trentaduenne di Isola di Capo Rizzuto è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, dopo che gli agenti della squadra mobile di Crotone gli hanno trovato e sequestrato più di un chilo di cocaina.

I poliziotti hanno eseguito una perquisizione nella casa dove l’uomo era già sottoposto ai domiciliari - essendo stato arrestato a marzo scorso sempre per motivi di droga - scovandoci oltre che numerosi involucri di cellophane e più di mille euro in contanti, che teneva in camera da letto, anche circa 1,2 kg di coca suddivisi in un panetto e due involucri, oltre a un centinaio di grammi di sostanza da taglio, un bilancino elettronico perfettamente funzionante ed una scatola con dentro circa cento dosi singole già confezionate e pronte per essere vendute al dettaglio.

Su disposizione della Procura della Repubblica il 32enne è stato associato alla Casa Circondariale di Crotone in attesa del processo per direttissima.