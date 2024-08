CoRo. Abbandono di rifiuti, multati più di 130 “zozzoni”. Differenziata all’81%

Oltre 135 verbali elevati, comminate sanzioni per 9mila euro in un solo mese. Sono questi i primi risultati dell'azione congiunta dei dipartimenti Ambiente e Polizia Locale comunale nell'ambito della repressione contro l'abbandono dei rifiuti nell'intero territorio di Corigliano Rossano.

Una azione d'intesa tra i due assessorati, guidati da Francesco Madeo, delega all'Ambiente, e Mauro Mitidieri, con delega alla Polizia Locale, che oltre alla sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata hanno messo in campo, attraverso l'uso di fototrappole e controllo del territorio, una serie di azioni repressive contro lo scellerato fenomeno dell'abbandono.

Gli assessori già nelle scorse settimane e immediatamente dopo la formazione della giunta hanno strategicamente intensificato le attività di rispettiva competenza finalizzate a contrastare quelle condotte incivili di isolati cittadini che sporcano impudentemente la città. Azioni di indirizzo e controllo sinergicamente organizzate con gli uffici dell'ente.

“Manifesto grande apprezzamento circa il lavoro della Polizia locale per l'importante risultato di repressione raggiunto - commenta l'assessore Francesco Madeo - ringraziando nel particolare il Comandante Luigi Greco, per un ulteriore miglioramento dell'organizzazione dell'intero Comando, e l'assessore di riferimento Mauro Mitidieri, che manifesta quotidiana attenzione sulle tematiche ambientali.”

“L'ufficio Ambiente sta lavorando con passione e determinazione nel garantire collaborazione con la Comunità, con tutti uffici e la ditta Ecoross, senza trascurare un importante controllo territoriale e amministrativo - afferma l'assessore Mitidieri - Il sistema di raccolta porta a porta spinta è solo la base dell'intero sistema che vede a valle il conferimento negli impianti che gli uffici stanno lavorando per agevolare. Per tutto questo ringrazio il Dirigente dell'Ufficio, Roberto Gallo”.

“Il dato della differenziata, unitamente alle opere purtroppo ancora necessarie di repressione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, deve servire a tutti da sprone - ribadisce il sindaco Flavio Stasi - Solo aumentando il dato della raccolta differenziata potremo ridurre la TARI e ricordo che la metà dei proventi della vendita del materiale differenziato, con il nuovo servizio, rientra nelle casse comunali, quindi dei cittadini».

Dal primo maggio è entrato in funzione in tutto il territorio del comune di Corigliano-Rossano, dai centri storici alle contrade, il nuovo servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, un piano di porta a porta spinto con l’introduzione di alcune novità, come nei mesi scorsi gli incontri pubblici per informare la popolazione sulle nuove modalità del sistema e la consegna di nuovi contenitori destinati alle varie tipologie di rifiuti, un sistema che ha portato il dato della raccolta differenziata al mese di giugno, secondo le ultime rilevazioni della ditta Ecoross, supera l'81%. Un dato elevato che ha dimostrato come l’abbandono anche dei secchioni stradali sia stato compreso e accettato dalla cittadinanza.