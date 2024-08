Fotografato mentre abbandona un materasso ai cassonetti: sanzionato

Avrebbe potuto percorrere qualche centinaio di metri in più per raggiungere la vicina isola ecologica, ma ha preferito fermarsi prima per gettare un materasso singolo ai cassonetti lungo via Nazioni Unite. Succede a Crotone, dove le fototrappole del Nucleo Operativo Ambientale della Polizia Locale hanno ripreso ed identificato l'uomo , rintracciato poco dopo.

Come è andata a finire? Non solo è dovuto tornare indietro a riprendere il materasso, per poi smaltirlo correttamente all'isola ecologica (servizio, ricordiamo, totalmente gratuito), ma è stato anche sanzionato per l'abbandono di rifiuti impropri su strada. Le attività di controllo proseguiranno con maggiore intensità nelle prossime settimane, sia tramite fototrappole installate nei vari quartieri che tramite servizi in borghese.

Sempre la Polizia Locale di Crotone rende noto, poi, che nel corso del mercato del primo giovedì del mese (svoltosi questa mattina lungo Viale Regina Magherita) sono state elevate 17 sanzioni ad altrettanti venditori ambulati.