Forte scossa di terremoto in Calabria: tremano le province di Crotone e Cosenza

Una forte scossa di terremoto è stata registrata poco fa dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel cosentino, con epicentro nel comune di Pietrapaola.

Avvenuta alle 21:43 a 21 chilometri di profondità, è stata nettamente avvertita lungo l'intera fascia jonica centrale, da Corigliano-Rossano a Crotone e persino nel catanzarese.

Inizialmente stimata in una magnitudo tra 4.9 e 5.4, l’INGV ha infine reso noto che si è trattato di un sisma di magnitudo 5 della scala Richter.

Diversi i comuni che hanno chiaramente sentito la terra tremare sotto i propri piedi: dai più vicini all’epicentro, come Caloveto, Mandatoriccio, Cropalati, Bocchigliero, Campana, Calopezzati, Scala Coeli, Crosia e Rossano, per quanto riguarda la provincia bruzia, ai più distanti centri della provincia pitagorica come Cariati, Umbriatico, Savelli, Verzino, Crucoli e lo stesso capoluogo di Crotone.

Otto minuti dopo, alle 21.51, una seconda scossa, questa volta di magnitudo 2.3, è stata rilevata ancora nei pressi di Pietrapaola, esattamente a 4 chilometri di distanza e ad una profondità di 28 km.

Mentre in molti sono scesi in strada e nonostante la paura e preoccupazione stanno documentato l’accaduto sui social, è stata attivata anche la Protezione Civile, che monitorerà la situazione per tutta la notte, e che si è già messa in moto, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, verificando in questi minuti - anche attraverso la collaborazione delle amministrazioni locali, a cominciare dal sindaco di Pietrapaola, Manuela Labonia - eventuali danni a persone o cose.

Il Capo Dipartimento, Fabio Ciciliano, ha convocato per le ore 23 l’Unità di Crisi, per fare il punto con le autorità locali e con le strutture operative della Prociv. Nel mentre, alle 22:53 è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 3.1: si tratta della ventesima scossa registrata questa sera.



Notizia in aggiornamento