Rizziconi, chiusa per la seconda volta una sala giochi abusiva: maxi-multa milionaria

Era già stato oggetto di controlli qualche mese fa un bar di Rizziconi, all'interno del quale erano stati rinvenuti quattro apparecchi di gioco (totem) privi di autorizzazione e dotati di scheda contraffatta per evitare di contare le giocate e, dunque, versare le dovute imposte. Ma evidentemente non deve essere bastato al titolare, nuovamente sanzionato per lo stesso motivo.

Un nuovo controllo da parte dei Carabinieri della locale stazione, svolto assieme a dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha permesso di accertare come l'uomo abbia perseverato nella condotta illecita senza mettersi in regola rispetto al controllo precedente.

All'interno del bar infatti era stata nuovamente allestita una sala da gioco clandestina, dotata sempre di quattro apparecchi di gioco totalmente abusivi. Questa volta, però, l'area di gioco era stata appositamente "occultata": alla stanza di accedeva tramite una porta colorata con la stessa tinta del muro, e "nascosta" dietro un grande quadro.

Stratagemma che non è servito, però, al momento del controllo, e che ha portato i militari a denunciare a piede libero l'uomo ed a sequestrare nuovamente i quattro totem. Elevata anche una maxi-sanzione, che sommata a quella precedente supera il milione e mezzo di euro.