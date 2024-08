Al setaccio i ristoranti del soveratese: sequestrato pesce scaduto, multe per 26mila euro

Nell’ambito dell’attività di controllo sulla filiera della pesca marittima, i militari della Guardia Costiera di Soverato, nei giorni scorsi, hanno ispezionato alcuni ristoranti del comprensorio elevando ben undici sanzioni amministrative per un totale di 26 mila euro.

Otto sono state comminate per le mancate procedura di autocontrollo Haccp e tre per la detenzione ai fini della somministrazione al consumatore finale di prodotti ittici scaduti, che per scongiurare pericoli per la salute stati immediatamente sequestrati e fatti eliminare dalla vendita.

Come ricordano dalla Guardia Costiera, il rispetto delle procedure Haccp è imposto dalla normativa nazionale e comunitaria ed è volto ad assicurare la sicurezza e l’igiene dei servizi e dei beni destinati alla vendita alimentare, pertanto riveste una fondamentale importanza per la prevenzione di ogni tipo di pericolo per la sicurezza dei consumatori.

L’attività di vigilanza pesca è costante anche nel periodo estivo e vede i militari maggiormente impegnati nei controlli destinati a garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione.