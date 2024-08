Comune Crotone: interventi di rigenerazione a Vescovatello, 300 alloggi e parco Pitagora

Luca Bossi

Un altro qualificante tassello si aggiunge all’attività messa in campo dall’amministrazione in relazione all’utilizzo dei fondi del Pnrr. E’ stata infatti pubblicata la gara per la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana che attengono a tre importanti aree della città: Vescovatello, 300 alloggi e Parco Pitagora.

Lo comunica l’assessore al Pnrr del Comune di Crotone, Luca Bossi, spiegando che si tratta di un investimento di oltre 2,8 milioni per la realizzazione di una azione che si inserisce perfettamente nella programmazione in corso da parte dell’amministrazione per la riqualificazione e rifunzionalizzazione dei quartieri

Nello specifico per quanto attiene il quartiere Vescovatello l’area oggetto dell’intervento è rappresentata dalla zona circostante il complesso Erp.

L’attività riguarderà la riorganizzazione del quartiere e dei marciapiedi, la riqualificazione dello spazio mediante la creazione di aree verdi attrezzate e parcheggi, la creazione di un campo polivalente e un nuovo impianto di illuminazione.

Per quanto attiene il quartiere 300 alloggi, che è già oggetto di altri interventi realizzati o in itinere, anche in questo caso l’intervento consisterà nella riorganizzazione del quartiere con la riqualificazione degli spazi liberi, nuova illuminazione, creazione di orti urbani, aree verdi attrezzate, un campo di bocce e un percorso pedonale.

La terza area oggetto dell’intervento è quella dove sorge il Museo di Pitagora.

L’intervento consisterà nel rifacimento dell’illuminazione interna e dell’impianto di videosorveglianza, della riqualificazione delle aree interne, il rifacimento dei servizi oltre alla riqualificazione del percorso pedonale che da via Falcone porta al Museo".