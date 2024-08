Violento incidente sulla Statale 106, otto persone coinvolte

(Foto: Basta Vittime sulla 106)

Un ennesimo incidente stradale vede ancora protagonista l’ormai famigerata statale 106 jonica. Il sinistro, grave, è avvenuto questa volta nel tratto cosentino di Pietrapaola che collega alla vicina Calopezzati.

Da quanto appreso, alla prime luci del giorno, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si sono scontrate due vetture, un Fiat Doblò ed una Volkswagen Golf.

Otto le persone coinvolte: sul primo mezzo c’era infatti una famiglia di turisti stranieri composta da tre persone, compresa una bambina; sul secondo, invece, cinque giovani.

Un impatto violento - come testimonierebbero le foto che pubblichiamo - nel quale almeno in cinque sono rimasti feriti in maniera più seria e sono attualmente assistiti nei pronto soccorso della zona, avendo riportato fratture e politrauma; fortunatamente nessuno di loro è però in pericolo di vita.

Sul posto, per quanto di competenza, oltre alle ambulanze del Suem 118, anche i carabinieri ed i vigili del fuoco. Inevitabili disagi al traffico si sono verificati nel tratto interessato, in questi giorni e soprattutto in queste ore meta di numerosi villeggianti.