Auto finisce fuori strada sulla 106: illesi due giovanissimi

Poteva avere un epilogo ben diverso l'incidente stradale che si è consumato questa notte lungo la Statale 106, in un tratto ricadente nel comune di Calopezzati. La dinamica è ancora da chiarire, ma quel che è certo è che un'auto è finita fuori strada, facendo una carambola di oltre 15 metri.

Ad allertare i soccorsi alcuni automobilisti, che passavano per il tratto di strada - in località San Giacomo, all'incirca al chilometro 315 - notando il mezzo ribaltato nella vegetazione. Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i due occupanti del mezzo rimasti intrappolati tra le lamiere.

Si tratta di due giovanissimi, entrambi 19enni, rimasti miracolosamente illesi. Si è optato comunque per un trasferimento presso l'ospedale di Corigliano-Rossano per le cure e le visite del caso. Si cerca ora di ricostruire la dinamica del sinistro, che non ha coinvolto altre vetture.