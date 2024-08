Crotone. Negli slip oltre trenta dosi di cocaina, scattano le manette

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti sono scattate le manette per un 46enne crotonese. L’uomo è stato fermato in auto ad un posto di blocco, nel centro cittadino del capoluogo, insieme ad una persona già nota alle forze dell’ordine e con diversi precedenti.

Gli agenti della Squadra Volante, insospettitisi per il suo comportamento elusivo, hanno così deciso di eseguire una perquisizione. Dopo aver ritrovato un bilancino di precisione che era sotto il sedile del guidatore, hanno notato che, con fare veloce e convinto di non essere visto, ha estratto dai pantaloni tre buste in cellophane trasparente e le ha lanciate in una aiuola.

Immediatamente recuperate dai poliziotti, le bustine contenevano 31 dosi di cocaina per un totale di circa 17 grammi. Inoltre è stato trovato in possesso di diverse banconote di piccolo taglio, circa 300 euro di cui non ha giustificato la provenienza.

Il tutto è stato sequestrato mentre il 46enne è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.