Crollo costone a Falerna Marina, sgomberate famiglie e turisti

Sette famiglie composte da un totale di quasi una ventina di persone, tra cui anche dei bambini, sono state sgomberate dalle loro abitazioni dopo il crollo che ieri ha interessato la rupe di località Tore Lupo, nella frazione marina di Falerna (QUI).

Lo ha deciso il sindaco della cittadina tirrenica della provincia catanzarese, Francesco Stella, che allo scopo ha emesso un’apposita ordinanza che ha interessato, appunto, le case sottostanti all’area interessata. In realtà sotto la rupe vive stabilmente una sola famiglia ma intorno ve ne sono anche altre della vicina Lamezia Terme, proprietarie di case vacanze che dopo lo sgombero sono rientrate nella città della Piana, dei turisti di Domodossola ospiti di un B&B e un altro nucleo di turisti americani alloggiati invece di un agriturismo.

Intanto il Comune di Falerna ha attivato il Coc, il Centro operativo comunale, e l’unità di crisi mentre la Protezione civile ha comunicato la presenza di un altro costone lesionato che si presuma possa cadere anch’esso. Il tutto è attentamente situazione monitorato per evitare qualsiasi possibile pericolo.

La Polfer sta effettuando invece un sopralluogo della vicina linea ferroviaria per accertarsi che i binari siano sgomberi e che non vi siano altri danni. Lunedì, invece, l’Anas dovrebbe avviare i primi interventi di messa in sicurezza.