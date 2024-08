Mgff: “Laf” di Riondino miglior Opera Prima, miglior regia a Brando De Sica

Sono stati consegnati ieri sera, sul palco dell’arena Porto di Catanzaro, i premi della ventunesima edizione del Magna Graecia Film Festival.

La giuria presieduta da Michele Alhaique e composta da Lucrezia Guidone, Francesco Brandi, Dino Abbrescia, Letizia Toni e Ivan Carlei ha assegnato a “Palazzina Laf” di Michele Riondino la Colonna d’oro come Miglior Opera Prima con la seguente motivazione: “Il film riesce a coniugare una rigorosa indagine storica con una profonda umanità. È un’opera necessaria, capace di stimolare riflessioni profonde e di ispirare un cambiamento. La giuria riconosce l’audacia del regista nell’affrontare temi complessi e controversi con una sensibilità e una forza narrativa rare, e premia questo film per il suo contributo essenziale alla cultura e alla società”.

“Palazzina Laf” ha vinto anche il riconoscimento per la migliore sceneggiatura: “Un'opera che si distingue non solo per la sua eccellenza cinematografica – ha spiegato la giuria - ma anche per il suo profondo impatto sociale. Si tratta di un raro esempio di cinema d'inchiesta che arriva allo spettatore con intensità e immediatezza. Merito di una scrittura che offre uno sguardo acuto su questioni che rischiavano di essere dimenticate, riuscendo a mettere in primo piano le vicende umane e le problematiche sociali di un contesto che ancora oggi rimane una ferita aperta”.

Un terzo riconoscimento per il film è stato consegnato alla Migliore attrice Eva Cela “per la capacità di infondere al personaggio una forza e una tenerezza che danno all’intero racconto una speranza e una leggerezza forse irraggiungibili”.

La Miglior Regia è andata a Brando De Sica per il suo “Mimì - Il principe delle tenebre” consegnata dal Presidente della Calabria Film Commission Antonio Giulio Grande con la motivazione: “Per il coraggio di sfidare e superare i canoni narrativi tradizionali, regalando al pubblico un'esperienza innovativa e sorprendente. Per la capacità di esplorare un genere troppo spesso trascurato nel nostro panorama cinematografico, dimostrando una rara audacia creativa attraverso una messa in scena consapevole, efficace e visionaria”.

Migliore attore ex equo per Andrea Lattanzi e Francesco Lombardo, protagonisti del film “Io e il Secco” di Gianluca Santoni, a ritirare il riconoscimento il piccolo Francesco: “Due personaggi così lontani, il secco e Denni. I due attori riescono a creare un rapporto di grande sintonia interpretativa, di equilibrio, di gioco, dando forma a un racconto tenero e disperato. Un viaggio di reciproca trasformazione che unisce i due personaggi in un legame indissolubile e sorprendentemente credibile”.

Una menzione speciale è andata al film “Dall’alto di una fredda torre” di Francesco Frangipane, che ha vinto anche il Premio Giuseppe Petitto, dedicato al compianto regista calabrese, “Per la capacità di evocare emozioni profonde attraverso una narrazione attenta e poetica, dall’altro di una fredda torre è il racconto di un dilemma impossibile che travolge la vita e l’anima dei due protagonisti. Trasposto in forma cinematografica con coerenza e sensibilità da un gruppo di artisti che da anni si distinguono per originalità e ricerca, nei linguaggi narrativi nel teatro e nel cinema”.

Il Premio per il Miglior documentario è stato assegnato a “Il mare nascosto” di Luca Calvetta “per aver narrato la Calabria con un linguaggio artistico che, grazie ad una mirabile mediazione tra cinema, teatro, letteratura, filosofia e documentario, ha fatto vibrare le nostre corde. Le immagini dei luoghi e gli stessi personaggi, seppur reali, appaiono un mix di ricordi, sogni e metafore che rendono ancora più condivisibili valori importanti nei quali ci siamo riconosciuti”.

Presenti sul palco i membri della giuria, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Antonella Iunti, la responsabile regionale delle Consulte provinciali studentesche Franca Falduto e gli studenti in rappresentanza del coordinamento regionale delle Consulte.

La giuria opere prime e seconde internazionali - presieduta da Cinzia CH Torrini e composta da Cristina Rambaldi ed Enzo Sisti - ha premiato invece “Abang e Adik” (“Come fratelli”) di Lay Jin Ong: “Un film che tratta in dettaglio di una vicenda che in questo periodo storico è un tema universale. Una storia raccontata in modo leggero, ma intensa e forte che a noi è arrivata diritta al cuore”.

Menzione speciale a “Inshallah A Boy” di Amjad Al Rasheed “per la forza della protagonista che si ribella con ostinazione, tenacia e grande sacrificio al destino che da giovane vedova le viene imposto da una società spietata nei confronti delle donne”.

È stato consegnato durante la serata anche il Premio Vittorio De Seta - nato dalla collaborazione tra Legambiente Catanzaro e il Clorofilla Film Festival - dal presidente Francesco Blandi al film “What we fight for” di Sara Del Dot. Menzioni speciali per “Molise Tropico Felice” di Luigi Crispello e “Tracce di Rocco” di Marina Resta.

Nel corso della serata, a ricevere la Colonna d’oro è stato anche il regista Carlo Carlei “la cui carriera - ha detto la co-direttrice artistica del MGFF e curatrice della sezione internazionale Silvia Bizio - è fonte di ispirazione per tutti i giovani che sognano di lavorare nel mondo del cinema. E’ un premio che mi è particolarmente caro perché è un po’ il simbolo dell’operosità calabrese e che mi ha riportato a casa”.

Colonna d’oro al regista Giorgio Verdelli, consegnatagli dal Direttore Cinema e Serie Tv Rai Adriano De Maio.

Nel corso della rassegna sono stati insigniti della Colonna d’Oro personaggi del calibro di Kevin Costner, Tim Robbins, Michel Platini, Jerry Calà, Madalina Ghenea, Giulio Golia. La Vela del Successo è stata consegnata a Letizia Toni e a Cettina Stanizzi (LILT).

Clara, una delle cantanti emergenti più apprezzate del momento e madrina del 21esimo MGFF, al termine della cerimonia ha regalato al pubblico una performance musicale.

“Ringrazio Gianvito per l’opportunità, gli organizzatori e i tecnici del palco. Ogni volta che vengo in Calabria ricevo un calore che non è per nulla scontato” è stato il commento della giovane artista sul palco.

Proprio dal direttore artistico Casadonte sono arrivati tutti i ringraziamenti per la lunga settimana del Festival ed un invito condiviso con il pubblico: “La cosa più importante è il coraggio nell’affrontare le cose. Ognuno di noi ha le sue battaglie, ma tutti possiamo farcela se mettiamo cuore e passione”.

Sul palco anche il ritorno dello psicoterapeuta Salvo Noe’ e la presenza del vicepresidente della giunta regionale della Calabria, Filippo Pietropaolo.

Lo spettacolo non finisce qui: stasera all’arena Porto, alle ore 21, Sigfrido Ranucci, storico conduttore del programma di inchiesta Report in onda su Rai3, presenterà il suo libro “La Scelta” e riceverà la Colonna d’oro per il giornalismo.

Seguirà la proiezione di “Le ali della libertà”, a trent’anni dall’uscita al cinema. Il film ha come protagonista il Premio Oscar Tim Robbins, prestigioso ospite di questa edizione.