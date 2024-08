Rifiuti a fuoco nel loro fondo agricolo, madre e figlio beccati sul fatto

Beccate sul fatto mentre bruciano rifiuti nel loro terreno: due persone di Gioia Tauro sono state per questo denunciate, per combustione illecita, dai carabinieri della stazione locale, intervenuti dopo aver notato una colonna di fumo che era visibile dalla strada e che li ha condotti nei pressi di un terreno agricolo: qui hanno visto allontanarsi di fretta un uomo, mentre una donna è stata colta in flagranza mentre dava fuoco al cumulo di rifiuti accatastato.

I militari, una volta entrati nella proprietà dei due, madre e figlio, hanno constatato che l’incendio, oltre ad aver colpito la vegetazione, riguardava appunto numerosi rifiuti speciali come pneumatici, porte in alluminio e fusti in alluminio.

I Carabinieri fanno sapere che continueranno a svolgere un’attenta vigilanza proprio su roghi accesi nei fondi agricoli, che imperversa soprattutto nei periodi estivi e che spesso divampa in veri e propri incendi dagli esiti imprevedibili.