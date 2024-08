Automobilismo, New Generation Racing super a Bagaladi

Quello appena concluso è stato un fine settimana positivo per la New Generation Racing in quel di Bagaladi, dove la scuderia catanzarese era impegnata nello slalom organizzato dalla Scuderia Aspromonte.

Nel comune in provincia di Reggio Calabria si è svolto infatti il 18⁰ Minislalom città di Bagaladi e la NGR si è presentata al via con due alfieri che hanno svolto un ruolo da protagonisti.

Alfredo Rotella e Carlo Barberio hanno preso il via con l'obiettivo di puntare al risultato pieno e a fine gara hanno raccolto i frutti del loro impegno.

Ha trovato un buon quinto posto assoluto Rotella, che si è confermato dopo Cellara e aveva voglia di continuare su un buon ritmo. Il giovane Rotella su Renault 5 GT Turbo ha vinto la classe E1 1600T e ha conquistato il secondo posto di gruppo E1. È costante la crescita di Alfredo Rotella e questi risultati e le prossime gare, serviranno per acquisire sempre più certezze.

Gran gara anche quella del pilota Catanzarese Barberio che ha vinto ancora nel gruppo RS Plus, a bordo della sua Peugeot 106 di classe 1600. Barberio ha agguantato anche la top ten assoluta, piazzandosi settimo davanti ad auto di categoria superiore. Questo risultato è l'ennesima soddisfazione raggiunta ed è la dimostrazione delle belle prestazioni dello stesso pilota di Catanzaro.