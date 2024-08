Crotone, ritorna il “Mercatino di artigianato creativo” dell’Associazione Multitracce

Ritorna come ogni estate sul lungomare di Crotone il "Mercatino di artigianato creativo" targato Multitracce. Iniziato già la scorsa settimana, continuerà fino a tutto il mese di agosto ogni venerdì e sabato dalle ore 21.

A differenza degli altri anni, gli hobbisti con i loro stand, saranno in via Cristoforo Colombo, di fronte l'Hotel Foti. I visitatori potranno trovare tutte creazioni realizzate interamente a mano, frutto dell'ingegno degli artigiani, quindi solo pezzi unici.

I prodotti handmade sono variegati ed eseguiti con diverse tecniche: uncinetto, cucito creativo, calamite e decorazioni in legno, gioielli, paste modellabili e tanto altro.

"La mostra è sempre stata punto di riferimento per turisti e cittadini, che vengono a trovarci ogni anno e che hanno quindi l'opportunità di portare con sè un ricordo di Crotone per loro, ma anche per amici e parenti. Fortunatamente c'è chi apprezza iniziative ed eventi che rendono più interessante e piacevole la passeggiata serale", fa sapere l'associazione.