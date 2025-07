Crotone, sul lungomare tornano i mercatini di artigianato targati Multitracce

Dalle ore 20:00 di questa sera, 26 luglio e tutti i sabato di agosto, torna in mostra l'artigianato dell'Associazione Multitracce, sul lungomare di Crotone, più precisamente, in Piazza E. Berliguer (ex Piazza A. Gramsci).

Gli stand, sono finemente curati da ogni hobbista che produce interamente a mano le creazioni esposte, infatti è possibile trovare prodotti handmade di ogni genere, tra cui: gioielli anallergici di ottima qualità, in paste polimeriche, uncinetto, opere e souvenir in legno, cucito creativo, accessori, decorazioni e tanto altro.

"Invitiamo tutti a visitare la mostra, per chi vuole qualcosa di unico e fatto a mano con estro e manualità degli artigiani. Ogni creazione è frutto della fantasia e della capacità di ogni artista, che impiega il proprio tempo a realizzare ogni creazione" commentano gli organizzatori.