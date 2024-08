San Vincenzo La Costa. Al Festival della Fisarmonica il jazz dell’Ida Altrove 4rtet

Ida Altrove

Piazze sempre piene e serate animate da spettacoli in cui la musica si lascia liberamente contaminare. Questa è la diciannovesima edizione del Festival Internazionale della Fisarmonica di San Vincenzo La Costa che, proseguendo nel suo cartellone, il 10 agosto prossimo propone il talento di Ida Altrove 4rtet con lo spettacolo Musica italiana e d’oltreoceano in chiave jazz e R&B.

Il gruppo si esibirà alle 21 in Largo Caracciolo, all’interno della X edizione della Notte bianca di San Sisto dei Valdesi. Nel repertorio proposto da Ida Altrove ci sono le canzoni tratte dal suo primo lavoro discografico ‘Sinceramente’ e quelli appartenenti al nuovo progetto che vede il suo punto d'inizio con il singolo ‘Ragazza a modo’, con il featuring di Fabrizio Bosso, pubblicato nel 2023 e distribuito da Sony Music.

Intorno alla sua produzione inedita, girano brani appartenenti alla musica italiana e internazionale proposti in chiave Jazz, R&B o arrangiati per loop station e pad elettronico. Oltre alla voce di Ida, preziosi elementi del quartetto sono Giuseppe Santelli al piano e synth, Alessio Iorio al basso elettrico e Simone Ritacca alla batteria.

Il Festival Internazionale della Fisarmonica, voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gregorio Iannotta, si conferma riferimento di successo popolare di accoglienza. Con la direzione artistica del M° Pietro Pardino, avrà altre date e ancora artisti, come previsto dal cartellone, con spettacoli completamente gratuiti.

Il 29 agosto si esibiranno infatti Paolo Presta & Federica Greco in “A sta frinesta” - Canti della tradizione orale calabrese, in Duo fisarmonica diatonica – tamburello/voce. L’appuntamento è per le 21.30 sul sagrato della chiesa del Carmelo, nella frazione Gesuiti di San Vincenzo La Costa.

Poi, domenica 8 settembre, con inizio alle 19 e sempre a San Vincenzo, la grande serata di chiusura con il concerto dell’Orchestra Giovanile dell’Associazione culturale Polimnia, diretta dal M° Mattia Salemme in “Bach incontra Piazzolla” con, al bayan, Pietro Pardino.