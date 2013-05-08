Festival della Fisarmonica, Gran Galà e proclamazione dei vincitori

Il Festival Internazionale della Fisarmonica di San Vincenzo La Costa si è concluso il 10 agosto con una serata che ha accolto musicisti, giurati, ospiti e pubblico per il Gran Galà e le premiazioni finali del Concorso Internazionale. A condurre la serata, la madrina Jo Squillo insieme ad Antonio Stagliano, che hanno accompagnato uno spettacolo ricco e appassionante. A comunicarlo glii organizzatori dell'evento.

«Vedere arrivare a San Vincenzo La Costa fisarmonicisti e appassionati da tanti Paesi conferma la forza di un Festival che, in vent’anni, è diventato un punto di riferimento nel panorama internazionale – ha dichiarato dal palco il sindaco Gregorio Iannotta – ed è un risultato che appartiene all’intera comunità e che porta il nome del nostro territorio ben oltre i confini regionali».

"Presenti - continua la nota di rescoconto - anche tutti i giurati, i quali hanno voluto esprimere singolarmente il valore artistico e professionale del concorso e la qualità di tutti i concorrenti che vi hanno preso parte.

Il direttore artistico Pietro Pardino ha poi sottolineato la qualità del confronto tra i membri della giuria. «Abbiamo avuto una giuria straordinaria, formata da musicisti e docenti di fama internazionale, che ringrazio per la loro passione e maestria. Hanno saputo valutare con grande attenzione ogni concorrente – ha dichiarato – ed è grazie a questo confronto autorevole che il concorso continua a crescere, offrendo ai partecipanti un’esperienza che va oltre la competizione e diventa vera occasione di formazione».

I vincitori del Concorso Internazionale 2025. Per la Sezione Diotonica: Categoria A: Antongiulio Iannibelli; Categoria B: Matteo Straface; Categoria C: Michele Serravento; Categoria D: Vittorio Palermo; Categoria E: Massimo Sanfilippo.

Sezione varieté. Categoria A: Nicolò Micieli; Categoria B: Davide Di Giacomo; Categoria C: Armando Palmiere; Categoria D: Ruben Rodrigues; Categoria E: Tito Nesci.

Sezione classica. Categoria A: Nicolò Micieli; Categoria B: Davide Di Giacomo; Categoria C: Samuele D’Onghia; Categoria D: Pasquale Scanzano.

Premio “Lucio Cortese”, vincitore assoluto: Stefan Dimitrijevic (Kragujevac, Serbia).

Il Premio “Lucio Cortese” è dedicato a una figura di riferimento per la fisarmonica in Calabria. Nato a San Sisto dei Valdesi, Lucio Cortese è stato musicista, didatta e fondatore della scuola di fisarmonica associata al Centro Didattico Musicale Italiano, oltre che della “Fisorchestra città di San Vincenzo La Costa”.

Ideatore e direttore per 14 edizioni del Concorso internazionale di fisarmonica per solisti e complessi, ha contribuito in modo determinante alla nascita e alla crescita dell’attuale Festival.

«Un Festival di questa portata nasce da un lavoro collettivo – ha dichiarato Alessandra De Rose, presidente del Consiglio comunale con delega agli Eventi – nato ricordando proprio il maestro Lucio Cortese. Il mio grazie va a tutti i partner istituzionali che ci hanno sostenuti e a tutte le associazioni e le realtà che hanno collaborato al cartellone di quest’anno, portando energia e sostegno a un programma che ha coinvolto il nostro territorio e il pubblico in ogni appuntamento».

Sul palco, in rappresentanza dell’eccellenza dell’artigianato e del Made in Italy, Massimo Pigini maestro costruttore di fisarmoniche, insieme a Emiliana Roviaro della Cooperfisa.

Dopo le premiazioni, la serata ha lasciato spazio agli ospiti musicali. Il cantautore Giacomo Eva (voce e chitarra), autore multiplatino nato in Calabria, che ha presentato suo nuovo progetto musicale "Storie di Uomini e di Bestie", accompagnato da Paolo Presta alla fisarmonica. È stata poi la volta del maestro Salvatore Cauteruccio con La cura di Franco Battiato (feat Mariella Nava).

Tra i momenti attesi della serata, la proiezione del videoclip ufficiale con il nuovo arrangiamento de L’albero delle noci di Brunori Sas, firmato da Mirko Onofrio (arrangiatore e direttore dell’esecuzione) per il quale hanno suonato: Pietro Pardino al bayan; Marika Pace al vibrafono; Luigi Carpino al sax tenore; Deborah Perri al violoncello; Giovanni Reale al contrabbasso; Angela Massafra alla chitarra elettrica; Benedetto Daniele Sanfilippo (videomaker); Giancarlo Pagano ("Pagano Recording Plant" - tecnico del suono). Il videoclip è stato introdotto da un videomessaggio dello stesso Dario Brunori.

A chiudere, l’esibizione di Jo Squillo, che ha proposto un live set con i suoi brani più noti e alcuni omaggi a grandi artisti della musica italiana, salutando il pubblico con un finale carico di energia.

Il Festival Internazionale della Fisarmonica di San Vincenzo La Costa - conclude la nota - è promosso dal Comune di San Vincenzo La Costa, con il sostegno della Fondazione Carical e il patrocinio della Regione Calabria, la direzione artistica di Pietro Pardino e il coordinamento di Alessandra De Rose".