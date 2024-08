Si schianta sull’autostrada A2 e si salva: aveva bevuto, denunciato

Nel pomeriggio di giovedì scorso, 1 agosto, gli agenti della stradale di Vibo Valentia sono intervenuti per un incidente stradale autonomo, avvenuto sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in corrispondenza dello svincolo di Mileto.

In particolare, il mezzo aveva centrato in pieno la cuspide di contenimento che separa la carreggiata autostradale dalla corsia di decelerazione per l’uscita.

Oltre ai rilievi tecnici per comprendere la dinamica del sinistro, e non prima di aver messo in sicurezza l’area, tenuto conto che il conducente risultava fortunatamente illeso, gli agenti hanno eseguito gli accertamenti etilometrici con l’alcoltest, che ha restituito un tasso alcolimetrico superiore a 1,40 gr/l, rispondente ad un conclamato stato di ebbrezza alcolica.

Per l’automobilista inevitabile l’immediato ritiro della patente ai fini della sospensione e la denuncia alla Procura della Repubblica di Vibo per guida ed incidente stradale in stato di ebbrezza alcoolica.