Contrabbando di accessori da fumo, sequestrati oltre 40mila prodotti

Oltre 41 mila prodotti accessori ai tabacchi da fumo sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un’attività commerciale di Cetrato che li vendeva abusivamente.

Si tratta di un negozio di articoli per la casa che in cui le fiamme gialle hanno ritrovato numerosissime confezioni di cartine e filtri per sigarette, esposte sugli scaffali in libera vendita e non conformi alle normative doganali.

Oltretutto, su richiesta dei militari, il titolare dell’attività non è stato in grado di esibire alcuna autorizzazione alla vendita e, pertanto, i prodotti sono stati sequestrati per contrabbando.

Nei confronti del negoziante è scattato un verbale di accertamento, che porterà alla susseguente irrogazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di una sanzione amministrativa che può andare un minimo di 5 mila a un massimo di 10 mila euro; disposta anche la chiusura dell’attività per un periodo minimo di cinque giorni.

Le attività di servizio nella provincia – che in questo periodo dell’anno risultano intensificate nelle località turistiche, anche con l’apporto di dieci militari tirocinanti del 94° corso di formazione per Allievi Marescialli del Corpo “Dodecanneso II” – testimoniano come resti sempre alta l’attenzione, e continuo l’impegno della Guardia di Finanza per contrastare ogni forma di frode e di abusivismo commerciale, salvaguardando così gli operatori economici onesti dalla concorrenza sleale di quelle imprese che introducono sul mercato prodotti a prezzi inferiori evadendo le imposte.