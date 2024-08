Grotteria. Pistole rubate alla Polizia Municipale: una ritrovata, scovate altre armi

Un uomo, quarantenne pregiudicato di Grotteria, è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri della compagnia di Roccella Jonica, a seguito di una vasta operazione di controllo svolta nello stesso centro abitato del reggino.

Controlli decisi dalla Procura di Locri e svolti in collaborazione con lo Squadrone Cacciatori Calabria ed il nucleo cinofili di Vibo Valentia, che hanno portato, nello specifico, a quattro perquisizioni mirate.

L'operazione di oggi nasce dal furto di quattro pistole calibro 7.65 in dotazione alla Polizia Municipale di Grotteria, avvenuto l'11 febbraio del 2023.

Proprio una di queste armi è stata rinvenuta nell'abitazione dell'uomo, assieme ad un fucile mitragliatore Winchester calibro 380 con la matricola abrasa.

Ma non solo: in un terreno adiacente all'abitazione dell'indagato (sulla cui proprietà sono in corso degli accertamenti), allo stato attuale non recintato ed accessibile liberamente, sono stati anche scoperti un fucile di precisione con relativa ottica, munizioni varie ed un passamontagna. Le indagini proseguono serrate.