Roccella, a distanza di poche ore un altro arrivo di migranti: sbarcati in 39

A distanza di poche ore dall'arrivo, la notte scorsa, di 71 migranti iraniani, iracheni e afgani (QUI), nel primo pomeriggio, sempre al Porto di Roccella Ionica, si è registrato un nuovo sbarco di profughi, sempre in seguito ad un'operazione di soccorso in mare da parte della Guardia costiera. Sono in 39: 31 uomini, 2 donne e 6 minori di nazionalità irachena, iraniana e turca.

Quando sono stati individuati in mare, si trovavano a bordo di una barca a vela di circa 10 metri localizzata a 35 miglia dalla costa calabrese e partita circa 5 giorni fa dalla Turchia.

Dopo l'arrivo a Roccella, i profughi sono stati sottoposti a visita medica e successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, momentaneamente sistemati nella tensostruttura portuale di prima assistenza gestita dai volontari della Croce rossa e della Protezione civile e dove si trovano anche quelli giunti la notte scorsa. (ANSA)