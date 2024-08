Santa Maria del Cedro, 17 mila euro per riqualificare arredi scuole infanzia e paritarie

Il Comune di Santa Maria del Cedro ha ottenuto nei giorni scorsi dall'Ambito territoriale ottimale del distretto socio-assistenziale Praia-Scalea (Asp Cosenza) un contributo di circa 17 mila euro da destinare alla riqualificazione di arredi per scuole d'infanzia statali e paritarie.

Si tratta di somme derivanti dal fondo del Piano di azione nazionale pluriennale sistema integrato di educazione e di istruzione (Regione Calabria) per le quali il distretto aveva diffuso un apposito avviso pubblico per presentare manifestazioni di interesse.

L'ente aveva dunque presentato una richiesta, poi accolta, per una somma pari a 17 mila 273,32 euro. Tali risorse verranno dunque incanalate nell'ambito delle politiche che l'amministrazione comunale di Santa Maria del Cedro ha da anni messo in campo per elevare gli standard di qualità degli istituti scolastici e che dal 2021 – come rendicontato di recente – hanno beneficiato di ben 8 milioni 539 mila 803 euro finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

La misura proposta dal distretto socio-assistenziale ha interessato tutti i comuni dello stesso ambito territoriale: Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare (capofila), San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro.