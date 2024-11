Santa Maria del Cedro: intervento urgente di pulizia del fiume Abatemarco

Il Comune di Santa Maria del Cedro ha stanziato 7 mila e 800 mila euro da fondi di bilancio comunale per un intervento urgente di pulizia del fiume Abatemarco, autorizzando allo scopo una ditta specializzata. L'ente ha deciso di agire in modo proattivo per tutelare il territorio e la popolazione dal rischio idrogeologico.

Dal municipio fanno infatti sapere che gli eventi meteorologici estremi verificatisi negli ultimi mesi in diverse regioni italiane, Calabria compresa, sono da monito in previsione del periodo dell'anno nel quale si concentrano piogge intense che, a loro volta, potrebbero provocare allagamenti e causare danni alle infrastrutture e alle abitazioni.

È stato infatti accertato che lungo il corso del fiume, gli eventi atmosferici hanno provocato danni alla vegetazione, con conseguente accumulo di tronchi, arbusti, cespugli e detriti che ostacolano il normale deflusso dell'acqua e rappresentando un pericolo per i ponti che lo attraversano.

La ditta incaricata dell'intervento dovrà quindi rimuovere il tutto nelle aree indicate dal comune, e sistemare l'alveo del fiume ripristinandone la naturale funzionalità.