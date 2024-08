Ancora un’incidente sull’A2: traffico bloccato a Quattromiglia

Ennesimo scontro questo pomeriggio lungo l'autostrada A2 nel comune di Cosenza, precisamente allo svincolo di Quattromiglia, dove - per cause ancora in fase di accertamento - un mezzo pesante avrebbe colpito un'auto, ferendone il conducente.

Sul posto il personale medico del 118 assieme alle forze dell'ordine, oltre al personale dell'Anas, che per consentire i rilievi del caso ha dovuto deviare il traffico tra lo svincolo di Cosenza Sud e sulla Statale 107.