Crotone. Anziana disabile insultata e maltrattata: badante va in carcere

Accudiva un’anziana invalida ma secondo i familiari di quest’ultima l’avrebbe sottoposta, per mesi, ad insulti e maltrattamenti fisici. Protagonista della vicenda, i base a quanto finora ricostruito dai Carabinieri di Crotone, una badante georgiana di 67 anni nella giornata di ieri è finita in arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento è giunto al termine di un a indagine condotta dai militari della stazione cittadina: fondamentali per gli investigatori sono state le testimonianze dei familiari dell’anziana che hanno raccontato dei presunti soprusi della badante.

La donna è stata rintracciata dai carabinieri che così come disposto dall’Autorità Giudiziaria l’hanno accompagnata nella casa circondariale di Castrovillari