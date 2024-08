In nero e senza idoneità per lavorare: multe salate e fabbrica chiusa

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, insieme al ai colleghi della stazione di Cataforio, nell’ambito di una specifica attività finalizzata a contrastare il lavoro irregolare - e verificare l’osservanza delle norme in materia di sicurezza - hanno controllato una fabbrica artigianale di materiale tessile e intimo.

Durante le ispezioni, hanno così constatato la presenza di due dipendenti non assunti regolarmente, senza visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla mansione e senza aver svolto il corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Così, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica del titolare e la sospensione temporanea dell'attività, i carabinieri hanno elevato sanzioni penali per circa sei mila euro ed amministrative per altri undicimila.