Aggressione sanitari, sindaco Crotone: “solidarietà a vittime, condanniamo violenza”

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha espresso espresso piena e totale solidarietà alle dottoresse e alle infermiere che sono state oggetto di una brutale aggressione nel Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino (QUI).

"Non è purtroppo il primo caso di violenza su operatori sanitari all’interno del luogo di lavoro. Simili comportamenti vanno condannati e stigmatizzati da tutta la comunità locale. Non è accettabile che chi si adopera per garantire risposte ai bisogni di salute in un qualsiasi contesto si trovi ad essere vittima di attacchi", sottolinea il primo cittadino.