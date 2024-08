Ford Fiesta si ribalta sulla Ss 109: ferita persona alla guida

Una squadra dei Vigili del fuoco di Catanzaro, è intervenuta intorno alle 14.35 di oggi sulla Statale 109 della Sila Piccola, nel comune di Fossato Serralta, per un incidente stradale.

La vettura coinvolta - una Ford Fiesta - per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi sulla carreggiata. A bordo il solo conducente che è stato soccorso dal personale sanitario del Suem118 e trasferito in ospedale per le cure del caso.

L'intervento dei Vigilfuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura che è stata riposta su ruote re poi recuperata dal personale del soccorso stradale. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Si registrano disagi per la viabilità.