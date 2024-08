A Camigliatello Silano una mostra amatoriale canina per tutte le razze

Nella splendida cornice di Camigliatello Silano, immersi nella natura della nota e ridente località turistica montana della Sila Grande, ritorna un appuntamento atteso da cinofili, appassionati degli amici a quattro zampe e da tantissimi simpatizzanti.

La Segreteria calabrese dell’Associazione Nazionale Libera Caccia, in collaborazione con la delegazione di Cosenza del Sis, la Società italiana Setters, con il Kurzhaar Club Calabria, il Wolf Village, e con il patrocinio del Comune di Spezzano della Sila, organizzano una mostra amatoriale canina per tutte le razze (per cani iscritti e non iscritti).

La manifestazione cinofila si svolgerà sabato 24 agosto a partire dalle 16 presso i campi da tennis Wolf Village di località Tasso, a Camigliatello Silano.

Il programma prevede alle 16 l’inizio delle iscrizioni; alle 17 la chiusura delle iscrizioni; alle 17:30 l’inizio dei giudizi; alle 20:30 il Best in Show; alle 21 la premiazione.

La quota di partecipazione per un singolo cane è di 10 euro; 15 euro per due cani; mentre per meticci e juniores è di 5 euro.

I cani iscritti alla gara saranno suddivisi in otto raggruppamenti: da Guardia e da Difesa; Terrier e Bassotti; Segugi; cani di tipo Spitz e di tipo Primitivo; Cani da Ferma, da Cerca e da Riporto; da Compagnia; Juniores (cani di età da 4 a 9 mesi); e Meticci.

Il primo classificato per ogni raggruppamento andrà a disputare il Best in show per determinare i primi tre classificati assoluti della Mostra.

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni raggruppamento (compreso i meticci e juniores) e la miglior lady. Sono previsti, inoltre, dei premi speciali per il miglior Setter e per il miglior Kurzhaar.

I premi d’onore prevedono il Trofeo per il 1° assoluto e Coppa per il 2° e 3° classificato. Per informazioni ed iscrizioni si può chiamare i numeri di telefono 348.7295302, 393.0137308 e 333.3713311